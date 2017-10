Maltempo: Napoli avvolta nella nebbia

NAPOLI, 17 OTT - L'estate che fino a ieri dominava anche su Napoli - con bellissime giornate e temperature sopra la media - sembra aver di colpo lasciato il posto a un clima più consono all'autunno. Stamane il capoluogo partenopeo si è risvegliato sotto un'insolita coltre di nebbia che nasconde il Vesuvio e limita di molto la visibilità anche in città. Le ripercussioni si sono abbattute soprattutto sul traffico aereo: a causa della scarsa visibilità sono quattordici i voli la cui partenza e' stata rinviata in attesa che la situazione migliori; un altro volo proveniente da Praga è stato cancellato, e altri due sono stati dirottati verso altri scali. In calo di alcuni gradi anche la temperatura. Uno scenario da Pianura Padana che non ha impedito comunque a due studentesse lituane di farsi il bagno nello specchio d'acqua di via Caracciolo.