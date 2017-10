Uomo scomparso in Friuli, ricerche

TRIESTE, 17 OTT - Squadre del Soccorso Alpino e della Protezione Civile, con l'ausilio di un elicottero e di unità cinofile, stanno facendo battute e perlustrazioni dalla scorsa notte alla ricerca di un uomo - N. S., di 30 anni di Venezia, domiciliato da alcune settimane a Gemona del Friuli (Udine) per motivi professionali - del quale non si hanno notizie da ieri sera. L'allerta è arrivato ai Carabinieri di Gemona del Friuli da parte dei familiari, con i quali l'uomo si sente quotidianamente. L'uomo ha il lunedì come giorno libero ed è appassionato di escursioni. Ad alcuni colleghi di lavoro aveva manifestato l'intenzione di salire sul Monte Chiampon ed è per questo che ieri notte le squadre del Soccorso Alpino di Udinehanno cominciato a perlustrare con le torce i del Chiampon e del vicino Monte Cuarnan fino alle tre del mattino. Le ricerche sono riprese stamani all'alba con venti persone, l'aiuto dell'elicottero della Protezione Civile e con l'unità Cinofila della Guardia di Finanza.