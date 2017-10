Nel 2016 124mila espatriati, +15,4%

ROMA, 17 OTT - Continua e si rafforza la 'fuga' degli italiani all'estero: nel 2016 ben 124.076 persone sono espatriate, in aumento del 15,4% rispetto al 2015. E ad aumentare sono soprattutto i giovani: oltre il 39% di chi ha lasciato l'Italia nell'ultimo anno ha tra i 18 e i 34 anni (+23,3%). Il 9,7% ha tra 50 e 64 anni e sono i "disoccupati senza speranza" rimasti senza lavoro. Dal 2006, la mobilità italiana è aumentata del 60,1% e gli iscritti all'Aire oggi sono quasi 5 milioni. E' quanto emerge dal Rapporto Italiani nel Mondo 2017 di Migrantes, presentato oggi a Roma. Gli italiani che vivono all'estero, al 1 gennaio 2017, sono quasi 5 milioni e costituiscono l'8,2% degli oltre 60,5 milioni di residenti in Italia alla stessa data. Oltre la metà risiede in un Paese europeo, ma le comunità italiane più numerose sono in Argentina (804mila), Germania (724mila) e Svizzera (606mila). E' il Regno Unito, comunque, il Paese che ha visto aumentare le iscrizioni all'Aire (+27.602 nell'ultimo anno).