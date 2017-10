Mondo Mezzo: no mafia autonoma-derivata

ROMA, 17 OTT - "Va detto che il Tribunale non ha individuato, per i due gruppi criminali (quello costituito presso il distributore di Corso Francia e quello riguardante gli appalti pubblici ndr), alcuna mafiosità "derivata" da altre, precedenti o concomitanti formazioni criminose.". E' quanto scrivono i giudici della X sezione penale nelle circa 3000 pagine delle motivazioni della sentenza al processo al "Mondo di mezzo", depositate oggi. Per i giudici "le due associazioni" criminali "non sono caratterizzate neppure da mafiosità "autonoma".