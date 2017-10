Terrorismo: Hannachi andrà in Francia

BOLOGNA, 17 OTT - La Corte di Appello di Bologna ha dato il via libera al trasferimento in Francia di Anis Hannachi, fratello del killer di Marsiglia e arrestato la sera del 7 ottobre a Ferrara, destinatario di un mandato di arresto europeo. Il tunisino, in udienza, ha confermato la sua intenzione di non opporsi alla richiesta dello Stato francese, già espressa durante la convalida. Felpa grigia e pantaloni della tuta blu, il tunisino è stato riportato in carcere a Ferrara in attesa dei tempi tecnici per il trasferimento.