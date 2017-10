Antimafia in missione a Malta

ROMA, 17 OTT - La commissione Antimafia, presieduta dalla presidente, Rosy Bindi, sarà in visita nell'isola di Malta lunedì 23 e martedì 24 ottobre - nel corso di una missione programmata mesi fa - durante la quale verranno auditi esponenti della magistratura e delle istituzioni maltesi. L'iniziativa dell'Antimafia rientra nell'ambito delle missioni internazionali svolte già dalla Commissione sul tema del riciclaggio del denaro sporco in Canada, a San Marino e recentemente anche in Olanda. Malta tra l'altro è sede di numerose concessioni di gioco on line, tema che è stato al centro di una delle inchieste condotte dalla Commissione Antimafia. Al centro della visita - a quanto si apprende - anche il ruolo che Malta potrebbe avere in alcuni affari criminali, vista anche la vicinanza con la Sicilia, più volti denunciati dalla giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa ieri in un attentato.