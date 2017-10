Alfano, 'Liberato don Pallù'

ROMA, 18 OTT - Il sacerdote italiano rapito in Nigeria, don Maurizio Pallu', é stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano a Radio Capital. Anche fonti del Vicariato di Roma ne hanno confermato la liberazione. "Nel corso della notte l'unità di crisi della Farnesina mi ha comunicato la liberazione di don Maurizio Pallù, il presbitero missionario che era stato rapito in Nigeria - ha detto Alfano - Lo aspettiamo presto in Italia". "Secondo quello che risulta anche ai suoi confratelli neocatecumenali sta bene, si starebbe recando ad Abuja. Queste sono anche notizie della notte quindi ci sono state sicuramente delle evoluzioni, comunque le informazioni che abbiamo noi sono positive".