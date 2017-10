Tabaccaia uccisa, confermata condanna

ASTI, 18 OTT - La Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna a trent'anni inflitta in primo grado a Pasqualino Folletto, ex magazziniere col vizio del videopoker reo confesso dell'omicidio di Maria Luisa Fassi. Il delitto due anni fa ad Asti, nella tabaccheria del marito della vittima, colpita con 45 coltellate per una manciata di euro. "Davanti a un delitto così efferato, la famiglia della vittima ha avuto giustizia", commenta l'avvocato Pierpaolo Berardi, legale della famiglia della vittima. L'ex magazziniere è detenuto nel carcere di Ivrea.