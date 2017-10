G7, striscione su Palazzo Reale Napoli

NAPOLI, 18 OTT - Un grande striscione blu con la scritta 'No G7, per un mondo senza confini' è stato calato da un gruppo di antagonisti napoletani da un balcone di Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito a Napoli. Accanto allo striscione anche i manifesti gialli usati dagli antagonisti per lanciare le contromanifestazioni in occasione del vertice dei ministri dell'Interno in programma domani e venerdì a Ischia (Napoli). Oltre a slogan e al volantinaggio, gli attivisti presenti in piazza hanno mostrato delle foto dei campi profughi, delle vittime dell'immigrazione, dei viaggi della speranza e di "azione di repressione - come sostengono - della Polizia". "L'appuntamento è per domani a Ischia ma invitiamo tutti alla grande manifestazione di sabato qui a Napoli", lo dice uno dei portavoce. Per domani a Ischia è stato autorizzato un corteo a cui dovrebbero partecipare 200 manifestanti, secondo le disposizioni della Questura.