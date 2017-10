Aumentano i minori in comunità, 21.035

ROMA, 18 OTT - Aumentano "lievemente" in Italia i minori che vivono fuori dalla propria famiglia di origine, ospiti delle 3.352 comunità presenti su tutto il territorio. Alla fine del 2015 sono 21.035, contro i 19.245 dell'anno precedente (+9,3%). Sulle "oscillazioni" incide l'aumento degli arrivi di minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese. Lo rileva il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, sui dati elaborati con le procure presso i tribunali per i minorenni". "Alcune oscillazioni rispetto alla precedente rilevazione - si sottolinea - sono dovute al fatto che sono aumentati i ragazzi di origine straniera nel nostro paese e questo giustifica la prevalenza del genere maschile, la prevalenza della fascia adolescenziale e il fatto che la Sicilia rappresenti la regione dove i ragazzi sono prevalentemente collocati". I maschi sono il 68% (erano il 65,8% nel 2014) degli ospiti, i 14-17enni il 61,6% (57,2%) e gli stranieri il 48% (42,8%). I minori sono collocati soprattutto in Sicilia (21,5%).