4 novembre:Tricolore su palazzi militari

ROMA, 18 OTT - Anche quest'anno la Difesa si appresta a celebrare la ricorrenza del 4 novembre per ricordare il 'Giorno dell'Unità nazionale' e 'Giornata delle Forze armate'. Per l'occasione tutti i Palazzi del Dicastero, delle Forze armate e dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché degli Enti e delle Società già interessate per la celebrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica, saranno coperti dal Tricolore. Su Palazzo Venezia saranno esposti il Tricolore e gli stemmi araldici delle Forze armate, della Guardia di Finanza mentre sul palazzo delle Assicurazioni Generali, sempre in Piazza Venezia, saranno esposti due vessilli tricolore. Cuore della cerimonia, la deposizione di una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Altri eventi ci saranno poi in tante città italiane.