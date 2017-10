Pm, archiviare denuncia famiglia Verri

BOLOGNA, 18 OTT - Nessun elemento investigativo faceva presagire concretamente la presenza nelle zone del Mezzano del ricercato Igor Vaclavic alias Norbert Feher prima dell'8 aprile, giorno dell'omicidio di Valerio Verri. E' la conclusione della Procura di Ferrara che ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la denuncia dei familiari della guardia volontaria, seconda vittima del killer latitante. Le forze dell'ordine, scrive il pm Ciro Alberto Savino, hanno avuto contezza della collocazione di Vaclavic in quella che in seguito divenne 'zona rossa', teatro di un'imponente caccia all'uomo, "solo dopo i fatti delittuosi del tragico 8 aprile". Per la Procura non era quindi possibile esigere, come invece sosteneva l'esposto presentato dall'avvocato Fabio Anselmo, l'astensione dal pattugliamento ordinario del territorio: Verri era impegnato in un servizio antibracconaggio col poliziotto provinciale Marco Ravaglia, ferito nell'agguato. Il fascicolo, senza reati, ora va al vaglio del Gip.