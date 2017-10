Uccise uomo con suv, sì scarcerazione

MILANO, 18 OTT - Il gup di Milano Natalia Imarisio, accogliendo un'istanza della difesa, ha detto sì alla scarcerazione di Franko Della Torre, il 33enne che il 30 aprile scorso a oltre 115 km/h passò con il rosso ad un incrocio a Milano, travolse con il suo Suv l'auto di Livio Chiericati e fuggì lasciando agonizzante il 57enne, morto in ospedale. Per l'uomo, condannato ieri a 7 anni e mezzo, il gup ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Resterà nel carcere di San Vittore fino a che il dispositivo non sarà disponibile.