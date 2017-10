Scarafaggio in cibo mensa scolastica

CAGLIARI, 18 OTT - Taglia a metà la crocchetta di pesce e trova dentro una blatta. È accaduto ieri alle 13:30 in una mensa della scuola elementare di via Inghilterra a Quartu, nell'hinterland di Cagliari. Lo scolaro ha subito avvertito gli insegnanti. Tutte le crocchette sono state ritirate e sono stati informati la direzione scolastica e i genitori dell'alunno. Il tam tam di quanto accaduto ha fatto velocemente il giro dei genitori che hanno deciso di protestare. Già ieri hanno chiesto spiegazioni al Comune, visto che il servizio mensa è stato dato in appalto a una società con una gara indetta dall' l'Amministrazione comunale, e oggi si sono nuovamente presentati in municipio per parlare col sindaco e chiedere spiegazioni. "Abbiamo immediatamente segnalato il caso alla Asl e ai carabinieri del Nas - ha evidenziato l'assessora comunale all'Istruzione, Elisabetta Cossu - e abbiamo chiamato la ditta che si è aggiudicata l'appalto già dal 2014 e fornisce i pasti a tutte le scuole di Quartu".