Bus contro auto e dehor a Firenze,feriti

FIRENZE, 18 OTT - Incidente in via della Scala, a pochi metri da piazza Santa Maria Novella nel centro di Firenze, dove un bus di linea Ataf ha urtato contro alcune auto e moto in sosta e contro il dehor di un locale. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bimbo di 8 anni, seduti al tavolo del dehor. Nessuno è in pericolo di vita. Secondo quanto spiegato dalla polizia municipale, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di un malore del conducente del bus.