Cyberbullismo: vittima minore disabile

OLBIA, 18 OTT - I carabinieri di Olbia stanno indagando per fare luce su una vicenda dai contorni ancora poco chiari che ha come protagonista un giovane disabile minorenne. In base ad una prima ricostruzione, riportata da un quotidiano sardo, il ragazzo sarebbe stato vittima di cyber bullismo attraverso la divulgazione di un filmato registrato in un pub in cui si vede il minore intento a guardare lo schermo di uno smartphone. Presumibilmente sullo schermo del telefonino ci sono immagini porno. Il condizionale è d'obbligo, spiega all'ANSA il maggiore Saverio Aucello che coordina le indagini e che sta svolgendo accertamenti su quanto denunciato dai genitori del minore dopo che, circa due mesi fa, sono venuti a conoscenza della divulgazione del filmato attraverso un social media. In poco tempo il filmato è stato visto da un folto gruppo di persone. I militari hanno individuato un giovane di 27 anni che assieme ad altri coetanei avrebbe la responsabilità di avere registrato il filmato e di averlo divulgato.