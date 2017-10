Povia candidato ad Ambrogino dalla Lega

MILANO, 18 OTT - La Lega Nord al Comune di Milano ha deciso di candidare per l'Ambrogino d'oro, la massima benemerenza civica attribuita dall'amministrazione, il cantante Povia noto per le sue prese di posizione nette su gay e immigrazione. Una scelta non condivisa dal sindaco Giuseppe Sala. "Non è una candidatura che mi entusiasma, la trovo più una provocazione che altro - ha commentato a margine di un evento di Panorama d'Italia -. Sugli Ambrogini tutti gli anni ritorniamo a candidature di bandiera. Ma l'Ambrogino non deve essere così, deve essere qualcosa che misura il reale contributo alla città". A chi gli ha chiesto se intende porre un veto su questa candidatura, come sarebbe in suo potere, si è limitato a rispondere "adesso lasciamo fare il dibattito".