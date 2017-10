Migranti: Viminale, linea non cambia

TRIESTE, 18 OTT - Il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, sarà a Roma, al Ministero dell'Interno, domani mattina, "perchè - ha spiegato in serata Mario Morcone, capo di Gabinetto del Viminale - la linea è una sola ed è quella del ministro dell'Interno, Marco Minniti". "Abbiamo chiamato il sindaco di Udine per dare rassicurazioni che nulla è cambiato rispetto agli impegni che Minniti ha preso con lui - ha spiegato Morcone riferendosi alle preoccupazioni espresse oggi dal sindaco, Furio Honsell -. La caserma Cavarzerani di Udine è destinata a un alleggerimento progressivo delle presenze perché la linea del ministero è l'accoglienza diffusa, quindi piccoli numeri in tutti i comuni in misura proporzionale alla popolazione residente". "Non c'è alcuna ipotesi di hub in Friuli Venezia Giulia alla Cavarzerani - ha affermato Morcone - Al contrario, c'è una politica di condivisione con i sindaci sull'accoglienza di piccoli numero di migranti. Inoltre - ha aggiunto - non è previsto per il momento alcun invio di migranti".