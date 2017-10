Da Milano per prima volta preti a Cuba

MILANO, 19 OTT - Per la prima volta, la Diocesi di Milano invia sacerdoti a Cuba. Si tratta di don Adriano Valagussa (67 anni, amministratore parrocchiale a Cassago Brianza), don Marco Pavan (43 anni, viceparroco di San Domenico a Legnano) e don Ezio Borsani (61 anni, da 5 anni in missione a Grajaù in Brasile) presteranno il proprio servizio pastorale, fidei donum, in due centri della diocesi di Santiago di Cuba, nel sud dell'isola: don Pavan e don Valagussa a Palma Soriano, don Borsani a Contramaestre. "Nella Diocesi caraibica - spiega la Curia in una nota - i sacerdoti ambrosiani faranno un'esperienza di fraternità missionaria e si metteranno soprattutto in ascolto, portando l' annuncio del Vangelo con delicatezza e discrezione nei quartieri e nei palazzi dove le piccole comunità cristiane e le famiglie si ritrovano a pregare".