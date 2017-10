Oltre limiti di 1,3 km/h,multa legittima

TORINO, 19 OTT - La multa per eccesso di velocità rilevata con l'autovelox è legittima, e deve essere pagata, anche se il limite è stato superato - tenuto conto delle soglie di tolleranza - di 1,3 km/h. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione nel confermare la decisione presa nel 2016 da un giudice di pace di Torino. Nel 2013 una società venne multata dalla prefettura perché una delle sue auto era stata immortalata mentre percorreva una strada del capoluogo piemontese a 76,3 km/h a fronte di un limite di 70. Il margine di tolleranza previsto per legge è di 5 km/h, che in questo caso, dunque, era stato oltrepassato di 1,3 km/h. La società ha sostenuto che lo scarto non poteva essere rilevato dal conducente: i magistrati hanno affermato che 6,3 km/h sono "percepibili" e non riconducibili a una accelerazione involontaria. La sanzione, tenuto conto delle spese, è di 73,44 euro.