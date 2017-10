Anniversario sisma, giovane apre azienda

NORCIA (PERUGIA), 19 OTT - Una ragazza di Norcia compie gli anni il 30 ottobre, giorno della forte scossa di un anno fa e per festeggiare il compleanno ha deciso di aprire una propria azienda per produrre e commerciare lenticchie di Castelluccio e altri legumi del territorio. Lei è Benedetta Coccia, venticinquenne tra qualche giorno che, arrivata al bivio se andarsene per sempre o restare, ha deciso di fermarsi. "Perché questa è la mia terra, è qui che sono nata e crescita ed è qui che voglio vivere e lavorare", ha raccontato all'ANSA. Quella di Benedetta è una storia di resilienza e attaccamento al territorio. "La mattina del 30 ottobre di un anno fa - ha ricordato Benedetta - fui sorpresa dal sisma mentre stavo dormendo, la paura ancora me la sento addosso e in un primo momento pensai di trasferirmi per sempre a San Benedetto del Tronto, da mia sorella, ma poi ho sentito il richiamo della mia città e mi sono detta: altrove non potrai vivere felice e allora devi fare qualcosa di bello per la tua terra".