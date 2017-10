Più vicino rinnovo contratto scuola

ROMA, 19 OTT - Dopo dieci anni di attesa si avvicina il rinnovo del contratto del comparto scuola, istruzione e ricerca, con l'obiettivo dichiarato di arrivare al traguardo entro fine anno: la novità, resa nota dalle ministre dell'Istruzione Valeria Fedeli e della P.A. Marianna Madia riguarda l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto, chiuso e trasmesso oggi all'Aran, che potrà ora avviare il tavolo di contrattazione. "Bene la pubblicazione dell'Atto di indirizzo - ha commentato Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola - il disagio che vive il personale della scuola è riconosciuto da tutti, non mancano al riguardo dichiarazioni, impegni e promesse". Per Fedeli e Madia, "la chiusura dell'Atto di indirizzo è un importante passo verso il rinnovo del contratto atteso ormai da dieci anni. Il governo sta proseguendo sulla strada tracciata con l'accordo del 30 novembre. L'apertura della contrattazione partirà subito per avere il rinnovo entro la fine dell'anno. Ci sono sia i tempi che le risorse per farlo".