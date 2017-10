Sequestrata marijuana per 15 mln di euro

BARI, 20 OTT - I militari a bordo di un Guardacoste del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari hanno inseguito in mare e bloccato, a largo di Mola di Bari, un gommone, lungo 10 metri con due potenti motori, che aveva a bordo 64 involucri di marijuana, per oltre 1,5 tonnellate di peso, del valore di 15 milioni di euro. Gli scafisti, due albanesi di 31 e 26 anni, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione è stata resa possibile da una ormai stabile collaborazione operativa e investigativa con le autorità di polizia albanesi, tramite il Nucleo di Frontiera marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo. Sempre la Gdf, in un'altra operazione, ha sequestrato, nelle province di Bari e Taranto, oltre 400 chilogrammi di hashish e circa 40 chilogrammi di marijuana per un valore sul mercato di oltre 1,5 milioni di euro. Una persona è stata arrestata.