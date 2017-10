Stroncato traffico droga in Vallesina

ANCONA, 20 OTT - Dalle 5 di oggi, 50 militari con l'ausilio di diverse unità cinofile, stanno operando nelle province di Ancona, Napoli, Catania, Macerata dando esecuzione a quattro provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Ancona, su richiesta della locale procura, a carico di persone accusate di detenzione e spaccio di cocaina ed hascisc. Sono in corso anche perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri indagati, responsabili a vario titolo dello stesso reato. Dall'indagine è emerso che la droga, che arrivava nelle Marche con cadenza settimanale, veniva acquistata da personaggi di notevole spessore criminale dell'area campana. Lo stupefacente veniva immesso nella provincia di ancona, principalmente nell'area della Vallesina, attraverso una rete di spacciatori provenienti per lo più dal sud Italia e trapiantati da tempo nelle Marche. I dettagli dell'operazione verranno resi noti alle 11 in una conferenza stampa, presso il comando provinciale carabinieri di Ancona.