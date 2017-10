Musica: Club to Club alle Ogr di Torino

TORINO, 20 OTT - Dopo le oltre 50 mila presenze registrate in occasione del Big Bang d' inaugurazione, le Ogr di Torino accolgono la 17/a edizione di Club To Club, festival internazionale di musica avant-pop dal 2 all'11 novembre e fino al 14 gennaio la mostra "Come una Falena alla Fiamma"(Like a Moth to a Flame) realizzata in collaborazione con Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Nel corso della tradizionale Contemporary Art Week Torino + Piemonte, il 2 novembre il programma di Club To Club prevede i live di Richard Russell, Artetetra, Kamasi Washington, Powell & Wolfgang Tillmanns, interpreti del dialogo tra la nuova sperimentazione sonora e le arti visive. Dal 4 al 7 novembre saranno invece protagonisti i Kraftwerk con il loro show antologico The Catalogue - 1 2 3 4 5 6 7 8: un viaggio cronologico in 3D attraverso il percorso artistico dei pionieri tedeschi della musica elettronica, da Autobahn a Tour de France.