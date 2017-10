Fiore davanti S.Croce, chiusa per lutto

FIRENZE, 20 OTT - Un giglio davanti al portone chiuso della basilica di Santa Croce, e un cartello affisso con un messaggio in italiano e in inglese: "complesso di Santa Croce chiuso per lutto". Appare così, all'indomani della tragedia in cui ha perso la vita il turista spagnolo Daniel Testor Schnell, 52 anni, ucciso da un frammento di capitello precipitato dal soffitto mentre visitava la basilica a Firenze, il complesso monumentale. Intanto gruppi di turisti, incuriositi si avvicinano al portone per leggere. "Attoniti per quanto accaduto la Presidente, il Consiglio di amministrazione, la Direzione e tutto lo staff dell'Opera di Santa Croce esprimono il loro più profondo cordoglio ai parenti della vittima", si legge nel cartello. C'è chi scatta foto al giglio e al cartello, chi chiede informazioni per capire cosa sia successo, perchè la chiesa sia sbarrata. Come Paul e Joan, turisti inglesi: "What's happened?', chiedono aggirandosi un po' smarriti sul sagrato. "Oh my god", scuotono la testa, apprendendo della tragedia.