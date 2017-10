ROMA 13enne giù da finestra scuola Roma,morto 20/10/2017 - 13:00

In via Tasso, al centro. Da chiarire cause caduta

ROMA, 20 OTT - Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra della scuola Santa Maria, di via Tasso, nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, il ragazzino, è stato soccorso in gravissime condizioni dal 118 ed è deceduto poco dopo. Ancora da chiarire le circostanze della caduta del ragazzo.