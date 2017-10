Bimbo muore dopo cesareo parto a Careggi

FIRENZE, 20 OTT - Un neonato, ricoverato subito dopo il parto in gravissime condizioni nella terapia intensiva neonatale di Careggi, è morto stamani intorno alle 5.30. Intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del neonato. Secondo quanto appreso, dopo il decesso del piccolo, il padre ha presentato una denuncia al posto di polizia chiedendo di avere spiegazioni precise sui motivi del decesso. Il pm Leopoldo De Gregorio ha avviato gli accertamenti, tra cui l'autopsia. Come avviene in questi casi è prevista l'acquisizione della cartella clinica. Al momento il fascicolo è contro ignoti, in attesa di accertare i ruoli e le presunte responsabilità del personale sanitario in servizio nel reparto durante la vicenda.