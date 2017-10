Sacrati aggredito, chiesto il processo

BOLOGNA, 20 OTT - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali nei confronti di Gilberto Sacrati, ex patron della Fortitudo Basket Bologna. Sono questi i reati ipotizzati dalla Procura che ha chiesto il rinvio a giudizio per Mauro Liburdi, ex giocatore della squadra di pallacanestro poi fallita. Lo scorso 28 giugno, ha ricostruito il Pm Claudio Santangelo, l'ex cestista si presentò in piazza Cavour, dove Sacrati era ad un tavolino di un bar, e lo colpì con un pugno, provocandogli lesioni per quattro giorni di prognosi. Questo perché vantava un credito di 25mila euro che Sacrati non gli aveva saldato, per un periodo di sei mesi tra il 2011 e il 2012. L'ex presidente, difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni, aveva sporto querela; l'indagato è stato interrogato in estate e poi il Pm ha chiesto rapidamente il rinvio a processo.