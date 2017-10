Papa, dolore per morte Daphne Caruana

CITTA' DEL VATICANO, 20 OTT - Il Papa ha inviato un telegramma di condoglianze per la morte della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. Nel messaggio inviato all'arcivescovo di Malta, mons. Charles Scicluna, il Segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin scrive: "Addolorato per la tragica morte di Daphne Caruana Galizia, Sua Santità Papa Francesco prega per il suo riposo eterno e chiede di trasmettere le sue condoglianze alla sua famiglia".