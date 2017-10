Più cattolici nel mondo, sono 1,3 mld

CITTA' DEL VATICANO, 20 OTT - Cresce il numero dei cattolici nel mondo: sono quasi un miliardo e 300 milioni, il 17,7% della popolazione mondiale. Secondo le cifre tratte dall'Annuario Statistico della Chiesa cattolica (dati relativi al 2015) ed elaborate dall'Agenzia Fides, i battezzati sono 12 milioni e mezzo in più rispetto all'anno precedente (il 2014). E' uno dei dati contenuti nel Dossier diffuso in occasione della 91ma Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra domenica 22 ottobre 2017. Secondo i dati, in Africa vivono 1 miliardo e 100mila persone, il 19,42% sono cattolici (222 milioni) con un aumento dello 0,12%. In America, su 982,2 milioni abitanti il 63,6% è cattolico (625 milioni), con una diminuzione dello 0,08%. In Asia su 4,3 miliardi persone i cattolici sono il 3,24% della popolazione (141 milioni), cifra stabile. In Europa cresce la popolazione (716 milioni) ma, per il secondo anno di fila, diminuisce il numero dei cattolici che sono il 39,87% (285 milioni), meno 0,21%.