Turista morto s.Croce, 3 avvisi garanzia

FIRENZE, 20 OTT - Avvisi di garanzia sono stati notificati dalla procura di Firenze ai vertici dell'Opera di Santa Croce per la morte del turista spagnolo colpito dall'alto da un frammento staccatosi all'interno. Lo riferisce l'Ente, precisando che risultano avvisati il presidente Irene Sanesi, il segretario generale dell'ente Giuseppe De Micheli e il responsabile tecnico Marco Pancani. L'inchiesta è per omicidio colposo. Secondo quanto precisa la procura si tratta di atto dovuto in vista dell'autopsia, decisa nel pomeriggio.