Perse un occhio, 9 anni all'aggressore

CAGLIARI, 20 OTT - Dieci anni fa, con un colpo di mazza da baseball alla testa, ha fatto esplodere il bulbo oculare all'atleta Giuseppe Leto, 40 anni di Verbania, arrivato in Sardegna per una gara di Triathlon. Per quel fatto, avvenuto nel 2007 a Villasimius, oggi il Tribunale di Cagliari ha condannato a 9 anni di carcere per lesioni gravissime Roberto Frau, pizzaiolo di 30 anni di Villasimius. Assolto invece dal reato più grave il fratello maggiore, Cesare, di 39 anni, ma all'uomo sono stati inflitti due mesi di reclusione con pena sospesa per violenza privata, contestazione legata all'alterco verbale che ha preceduto l'aggressione da parte di Roberto. Dopo la camera di consiglio, il collegio presieduto da Massimo Poddighe ha accolto solo in parte la richiesta di condanna della pm Rita Cariello, che aveva sollecitato 9 anni per entrambi gli imputati. In aula era presente il ragazzo che ha perso la vista da un occhio accompagnato dall'avvocata di parte civile Enrica Anedda.