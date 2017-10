Anm,'basta scontri politica,toghe,media'

SIENA, 20 OTT - I "rapporti complessi e troppo spesso turbolenti tra giustizia, politica e informazione" si devono snodare nell'interesse del Paese e non in reciproca delegittimazione". E' l'auspicio del presidente dell'Anm, Eugenio Albamonte, che ritiene anche "inevitabile un ridimensionamento del penalmente rilevante" attraverso una seria depenalizzazione, trasferendo la tutela a "sanzioni amministrative", e per velocizzare i processi. Al congresso della magistratura associata, a Siena, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, secondo cui il conflitto tra toghe e politica si è "progressivamente attenuato", mentre sul versante della depenalizzazione sono possibili "ulteriori passi".