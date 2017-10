Treviso,protesta antagonisti stand Lega

TREVISO, 20 OTT - Una quindicina di giovani antagonisti, probabilmente dei centri sociali, hanno fatto irruzione nella tensostruttura che ospita la festa della Lega Nord, dove si terrà l'appuntamento di chiusura della campagna per il referendum sull'autonomia, con Luca Zaia. Secondo le prime informazioni della Questura si è trattato di un episodio di contestazione, con l'affissione di volantini contro Matteo Salvini - ieri in città per un comizio - ma non vi sono stati danneggiamenti ne' persone coinvolte. L'allarme è stato dato da alcuni militanti della Lega, ma quando la polizia è giunta sul posto i contestatori avevano già fatto perdere le tracce. "I centri sociali hanno operato un attacco allo stand a Treviso in cui dovevo andare stasera. Non posso che esprimere una dura condanna per questo grave episodio" ha commentato il governatore Zaia.