Esplode fabbrica fuochi: morto operaio

SAN SEVERO (FOGGIA), 20 OTT - Un operaio, un italiano di 50 anni, è morto nella esplosione che - per cause in corso di accertamento - si è verificata all'interno della fabbrica di fuochi d'artificio PiroDaunia, a pochi chilometri da San Severo, in contrada Torre Gramigna sulla strada provinciale che la collega a San Paolo di Civitate. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme che hanno avvolto la fabbrica, avvicinandosi pericolosamente ad alcuni depositi di polvere pirica. Al momento non si può escludere che vi siano altre persone coinvolte nell'esplosione.