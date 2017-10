Uomo 'impiccato' contro sindaco Empoli

EMPOLI (FIRENZE), 20 OTT - Il disegno di un uomo stilizzato impiccato con scritto accanto "sindaco" è stato ritrovato questo pomeriggio a Empoli (Firenze) in piazza Guido Guerra, in pieno centro cittadino. A rendere nota la vicenda è il primo cittadino stesso, Brenda Barnini, sul proprio profilo facebook, postando anche una foto del graffito, realizzato sull'asfalto. "Forse pensavano di fare ridere gli autori della squalliduccia vignetta - commenta Barnini - non sarà forse il caso che tutti anche nell'uso dei social impariamo a fare a meno della violenza verbale? Più amore e partecipazione vera, meno odio e leoni da tastiera". Al sindaco di Empoli sono pervenuti su facebook vari messaggi di vicinanza bipartisan. Tra questi quello del consigliere regionale Enrico Sostegni (Pd) che invita a fare "una seria riflessione sull'eccesso di violenza che ormai ci stiamo abituando a vedere nella comunicazione".