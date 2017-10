Incendio Como, morta anche quarta bimba

MILANO, 20 OTT - E' morta in serata all'ospedale Buzzi di Milano la bimba di 5 anni rimasta coinvolta nell' incendio stamani in un'abitazione di Como e che sarebbe stato appiccato dal padre, morto nelle fiamme con altri tre figli. La bimba era stata portata in un primo momento all'ospedale di Cantù (Como) e dopo alcune ore è stata trasferita in ambulanza all'ospedale Buzzi di Milano dove è morta nonostante i tentativi di salvarle la vita. In mattinata la bambina aveva dato qualche segno di ripresa, ma, purtroppo, ogni cura è stata inutile. Sale quindi a cinque il bilancio delle vittime: il padre, che dovrebbe essere l'autore dell'incendio e i suoi quattro figli di 3, 5, 6 e 11 anni.