CasaPound Cagliari,tensione antifascisti

CAGLIARI, 21 OTT - Momenti di tensione questo pomeriggio a Cagliari, in occasione dell'inaugurazione della sede di CasaPound in via La Nurra, nel quartiere periferico di Is Mirrionis. Già dalla mattinata le forze dell'ordine hanno presidiato la zona per evitare incidenti. Nel pomeriggio è partito il corteo organizzato dal coordinamento antifascista. Oltre duecento persone hanno iniziato a sfilare lungo le strade del quartiere, urlando slogan contro CasaPound e mostrando striscioni con frasi come "Chiudere le sedi fasciste". I manifestanti hanno più volte cambiato strada, cercando di saltare i blocchi predisposti da polizia, carabinieri e Guardia di finanza. Si sono vissuti momenti di tensione con cassonetti capovolti al centro della strada e lancio di fumogeni contro le forze dell'ordine.