Isis: così i bambini diventano kamikaze

ROMA, 21 OTT - Sono migliaia, secondo i dati di Unicef e Save the Children, i bambini nelle mani dell'Isis. Su di loro il sedicente Stato islamico impone il suo modello educativo per trasformare i ragazzini in guerrieri del jihad e martiri kamikaze. La scuola, i giochi, lo sport, l'indottrinamento, la manipolazione e l'addestramento di questa generazione perduta dei bambini del Califfato vengono raccontati in un e-book del giornalista Maurizio Piccirilli ('Cuccioli del jihad', 'e-letta edizioni digitali'), a lungo responsabile delle pagine Interni-Esteri del quotidiano Il Tempo, inviato speciale e autore di altri volumi sui temi del terrorismo. I bambini dell'Isis sono figli di miliziani, di foreign fighter, piccoli rapiti alle loro famiglie, orfani costretti nei Centri educativi del jihad, "veri e propri college dove si insegna odio e violenza" e dove "nei libri di matematica fucili e pistole hanno sostituito le mele e le pere. Vietata la musica e la filosofia. I loro giochi sono solo di stimolo alla ferocia".