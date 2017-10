Papa: a ottobre 2019 Mese Missionario

CITTA' DEL VATICANO, 22 OTT - Nell'ottobre del 2019 si terrà un "Mese Missionario Straordinario". Lo ha annunciato il Papa al termine dell'Angelus nel giorno in cui si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. "Esorto tutti a vivere la gioia della missione testimoniando il Vangelo negli ambienti in cui ciascuno vive e opera. Al tempo stesso - ha detto il Papa -, siamo chiamati a sostenere con l'affetto, l'aiuto concreto e la preghiera i missionari partiti per annunciare Cristo a quanti ancora non lo conoscono". Bergoglio ha poi ricordato San Giovanni Paolo II, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, "Papa missionario, affidiamo alla sua intercessione la missione della Chiesa nel mondo".