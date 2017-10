Bimbo di 4 anni cade da secondo piano

BOLOGNA, 22 OTT - Un bambino di quattro anni è caduto nel pomeriggio di ieri - intorno alle 17 - dalla finestra, al secondo piano, dell'abitazione in cui vive con la famiglia a Monghidoro, sull'Appennino Bolognese. Il piccolo, di origine straniera, è stato condotto all'Ospedale Maggiore di Bologna dove - ieri - è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Nella mattinata di oggi, il bambino è stato trasferito, invece, nel reparto di Pediatria e non è in pericolo di vita.