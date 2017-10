Maltempo: piogge intense con bora

TRIESTE, 22 OTT - Piogge intense a intervalli con scrosci quasi improvvisi e molto violenti, aggravati da una bora montante. E' la situazione meteorologica a Trieste e nelle zone limitrofe, che secondo le previsioni potrebbe peggiorare nel corso delle ore con vento che potrebbe raggiungere i cento chilometri all'ora. Le piogge hanno causato alcune brevi interruzioni dell' energia elettrica che hanno fatto scattare allarmi in luoghi privati. Numerosi gli allagamenti, in molti casi provocati da caditoie e tombini intasati. E' il caso delle Rive e della zona della Stazione ferroviaria, dove in alcune zone di viale Miramare e di piazza Libertà il livello dell'acqua è di una decina di centimetri. Forti disagi per i passeggeri in arrivo e partenza. Oltre 30 centimetri d'acqua al livello del cavalcavia di Barcola. Anche a Muggia (Trieste) si sono verificati numerosi allagamenti. In entrambi i casi stanno operando vigili del fuoco e anche personale della Protezione civile.