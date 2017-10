Genitori, bocciate figlia. Tar dice no

ANCONA, 22 OTT - Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso dei genitori di una bambina di 7 anni, che avevano impugnato la promozione della figlia in seconda elementare in una scuola di Civitanova Marche, chiedendo di farle ripetere la prima elementare, dato che aveva denotato deficit di apprendimento e comportamentali. Secondo i consulenti della famiglia, la piccola se fosse stata costretta a frequentare la seconda elementare senza averne gli strumenti di base, sarebbe andata incontro a una "regressione psichica e comportamentale". Dopo la sentenza del Tar, la famiglia attacca la scuola, accusandola di non avere fatto quanto doveva per supportare la bambina, predisponendo un piano personalizzato (Pdp) "soltanto a fine aprile". Domani i genitori porteranno la bimba a scuola, "ma abbiamo la netta sensazione che non sia stata fatta giustizia per la nostra famiglia".