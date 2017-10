Protesta vigili fuoco, disagi Villa S.G.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA), 23 OTT - Alcune decine di lavoratori precari dei Vigili del fuoco di Calabria, Sicilia e Basilicata stanno manifestando da stamane agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, per sollecitare la loro assunzione nel Corpo. La protesta, organizzata dall'Unione sindacale di base, sta creando disagi e rallentamenti agli automobilisti in procinto di imbarcarsi sui traghetti diretti in Sicilia. I manifestanti hanno contattato il capo di gabinetto del ministro Marianna Madia per informare della situazione venutasi a creare e per chiedere un intervento risolutivo della loro vertenza che, dicono, "si trascina da tempo". "Non ce ne andremo da qui - sostengono i lavoratori - se non riusciremo ad ottenere un impegno scritto da parte del ministro in relazione alla firma del decreto che dovrebbe porre fine alla nostra condizione di precarietà".