Foto prof messe su Instagram, sospesi

BRINDISI, 23 OTT - Due studenti del primo anno dell'Itt 'Giorgi' di Brindisi sono stati sospesi dalle lezioni per due settimane, per aver postato su una pagina Instagram più di 100 immagini del loro professori scattate in aula durante le lezioni. Il fatto risale ad alcuni giorni fa. In particolare, protagonista della bravata è stato uno dei due studenti, mentre l'altro ha scattato poche foto ma ha aiutato il compagno di classe a mettere le immagini sul social network. Il provvedimento disciplinare è stato adottato dalla dirigente scolastica, che pochi giorni fa aveva sospeso uno studente del terzo anno, sorpreso a fumare uno 'spinello' sulla scalinata di emergenza dell'istituto.