Cade albero su taxi a Roma, un ferito

ROMA, 23 OTT - Un grosso albero è caduto stamani su un taxi, in piazza delle 5 Giornate sul Lungotevere vicino, nel centrale quartiere Prati a Roma. All'interno del taxi si trovava un uomo, che è rimasto ferito ma in modo non grave ed è stato portato in ospedale. Altre due auto sono rimaste coinvolte, ma senza feriti. L'uomo rimasto ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. Sul luogo è al lavoro una squadra dei vigili del fuoco con l'autogru. L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, si sta recando sul luogo dell'incidente.