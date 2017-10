Scontro tir-ambulanza,2 morti e 3 feriti

LECCE, 23 OTT - E' di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla provinciale Lecce-Gallipoli che ha coinvolto un'ambulanza e un tir. Le vittime sono Luigi Durante, 85 anni, di Nardò (Lecce), un paziente che era a bordo dell'ambulanza, e l'autista dello stesso veicolo, Jimmy Manni, 60 anni, di Taviano (Lecce), che stava trasportando il paziente all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un esame diagnostico. Sulla base dei primi rilievi eseguiti dai carabinieri, che stanno operando sul posto insieme ai vigili del fuoco, l'autista del tir - che viaggiava verso Gallipoli - potrebbe aver perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'elevata velocità, abbattendo il guard-rail centrale e scontrandosi frontalmente con l'ambulanza. A parte le due vittime, a causa dell'impatto un medico dell'ambulanza e il camionista sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Gallipoli, mentre una infermiera che era in ambulanza è arrivata in codice rosso al 'Fazzi' di Lecce.