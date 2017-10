Nozze e assunzioni finte, 10 a giudizio

MILANO, 23 OTT - In dieci saranno processati a partire dal prossimo 16 novembre dai giudici della Corte d'Assise di Milano mentre altri 5, tra giudizio in abbreviato e patteggiamenti, si sono visti infliggere pene fino ai 3 anni e 8 mesi. Si è conclusa così nelle scorse settimane davanti al gup Cristina Mannocci, la vicenda con al centro una banda che offriva i propri "servizi", tra cui anche "matrimoni simulati" e contratti di lavoro fittizi, ai migranti favorendo il loro ingresso o la loro permanenza in Italia con un tariffario che variava dai 1.500 ai diecimila euro.