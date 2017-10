Auto in canale,solo testa fuori da acqua

COLLESALVETTI (LIVORNO), 23 OTT - Un automobilista ottantenne è andato fuori strada nel Livornese con la sua auto, ribaltandosi e finendo in un corso d'acqua dove ha rischiato di morire annegato nell'auto capovolta. Si è salvato solo perché la testa è rimasta sopra il livello dell'acqua e lui ha potuto respirare fino all'arrivo dei soccorsi. I carabinieri lo hanno sorretto - per farlo respirare - poi i vigili del fuoco calandosi parzialmente in acqua hanno provveduto a liberarlo e a portarlo in salvo. L'incidente è avvenuto a Stagno di Collesalvetti. L'automobilista è uscito di strada mentre si immetteva su un ponte e l'auto è finita nel canale sottostante.